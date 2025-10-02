ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Четверг 02 октября 2025 13:07
UA EN RU
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в небе над столицей вражеский беспилотник.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Обстрел Украины 2 октября

Напомним, что россияне в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек. В целом российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября.

В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога
Новости
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным