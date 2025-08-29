В Киеве объявлена воздушная тревога

Днем 29 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту тревог.

Стоит отметить, что по состоянию на 9:59 воздушная тревога объявлена только в Киеве и Кировоградской и Донецкой областях.

"Киев - угроза применения врагом ударных дронов! Во время тревоги находитесь в безопасных местах", - предупредили военные Воздушных сил.

Напомним, что сегодня, 29 августа, в Киеве объявлен День траура. В память по жертвам вчерашней массированной атаки врага на столицу.

Атака на Киев 28 августа

В ночь на 28 августа враг совершил атаку на Киев. Войска агрессора применили большое количество ракет и дронов-камикадзе.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.

Из-за вражеской атаки перекрыто движение на нескольких важных улицах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против российской агрессии.

Вскоре Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву. РБК-Украина писало, что именно предложил Пекин в своем обращении.

