Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву: что предлагает Пекин

Китай призвал избегать дальнейшей эскалации войны в Украине и создать условия для политического урегулирования конфликта.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что "в украинском конфликте не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня".

Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Пекин и ранее заявлял о своей готовности попытаться помочь прекратить войну в Украине.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов.