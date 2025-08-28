ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву: что предлагает Пекин

Китай, Четверг 28 августа 2025 14:32
UA EN RU
Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву: что предлагает Пекин Фото: спикер МИД КНР Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай призвал избегать дальнейшей эскалации войны в Украине и создать условия для политического урегулирования конфликта.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что "в украинском конфликте не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня".

Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Пекин и ранее заявлял о своей готовности попытаться помочь прекратить войну в Украине.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов.

"Не распространять конфликт с поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь. Они важны для деэскалации ситуации и создания условий для политического урегулирования кризиса", - подчеркнул он.

Атака на Киев

Прошлой ночью враг совершил одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. После нескольких недель относительной тишины в столице российские войска применили большое количество ракет и дронов-камикадзе.

В результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.

Всего в городе повреждены жилые кварталы и объекты инфраструктуры, зафиксированы жертвы и раненые. Из-за атаки перекрыто движение на нескольких важных улицах.

Чрезвычайные службы продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим, а жителей Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против российской агрессии.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Китай Война России против Украины
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы