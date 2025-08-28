Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву: что предлагает Пекин
Китай призвал избегать дальнейшей эскалации войны в Украине и создать условия для политического урегулирования конфликта.
Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что "в украинском конфликте не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня".
Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Пекин и ранее заявлял о своей готовности попытаться помочь прекратить войну в Украине.
"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов.
"Не распространять конфликт с поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь. Они важны для деэскалации ситуации и создания условий для политического урегулирования кризиса", - подчеркнул он.
Атака на Киев
Прошлой ночью враг совершил одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. После нескольких недель относительной тишины в столице российские войска применили большое количество ракет и дронов-камикадзе.
В результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.
Всего в городе повреждены жилые кварталы и объекты инфраструктуры, зафиксированы жертвы и раненые. Из-за атаки перекрыто движение на нескольких важных улицах.
Чрезвычайные службы продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим, а жителей Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против российской агрессии.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.