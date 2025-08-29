В Києві оголошено повітряну тривогу

Вдень 29 серпня в Києві було оголошено повітряну тривогу через застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту тривог.

Варто відзначити, що станом на 9:59 повітряна тривога оголошена лише в Києві та Кіровоградській й Донецькій областях.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних дронів! Під час тривоги перебувайте в безпечних місцях", - попередили військові Повітряних сил.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за жертвами вчорашньої масованої атаки ворога на столицю.

Атака на Київ 28 серпня

В ніч на 28 серпня ворог здійснив атаку на Київ. Війська агресора застосували велику кількість ракет і дронів-камікадзе.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Через ворожу атаку перекрито рух на кількох важливих вулицях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл і закликав міжнародних партнерів, зокрема Китай та Угорщину, до рішучих дій проти російської агресії.

Невдовзі Китай відреагував на масовану атаку по Києву. РБК-Україна писало, що саме запропонував Пекін у своєму зверненні.

