В Киеве объявлена воздушная тревога из-за ударных дронов, работает ПВО
В Киеве объявлена воздушная тревога - есть угроза удара беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.
О работе ПВО в Киеве сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
Угроза ударных дронов сохраняется почти по всей Украине.
Карта воздушных тревог сейчас выглядит следующим образом:
Угроза ударных дронов в ряде областей Украины
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря восточные, северные и южные области Украины атаковали вражеские дроны.
Около двух часов ночи угроза ударов беспилотниками пока наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях.
Также частично под угрозой находилась Киевская область.
Последствия атак дронов по регионам Украины
В ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.
В частности, россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.
Кроме того, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.
Той же ночью в результате удара российских дронов-камикадзе типа "Шахед" по Кривому Рогу разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза".
Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.