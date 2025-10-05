В Киеве, Одессе и Запорожье прогремели взрывы: что известно
В ночь на 5 октября в Киеве, Одессе и Запорожье прогремели взрывы. Россияне пытаются атаковать города дронами и авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, главы ОВА Ивана Федорова и канал "Суспільне Одеса".
"Запорожье, Днепр, Одесса, Киев - оставайтесь в укрытиях", - написали военные в 02:18.
Через несколько минут после этого сообщения, в Киеве была слышна работа противовоздушной обороны. Еще чуть позже, соответствующую информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, почти одновременно, примерно в 02:29, взрывы были слышны в Одессе и Запорожье.
По Одессе, известно, что враг направил в направлении города ударные дроны. Относительно Запорожья, глава ОВА накануне информировал, что существует угроза применения КАБов, в военные непосредственно фиксировали эти пуски.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрел Украины
Напомним, что россияне с самого вечера 4 октября, начали запускать по Украине дроны. Сейчас вражеские беспилотники фиксируются по многих областях, а где именно - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, враг поднял в небо несколько бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Учитывая эту информацию и то, что по неофициальным данным - в Черное море выведены носители крылатых ракет типа "Калибр", сегодня, вероятно, враг совершил очередную комбинированную атаку по Украине.