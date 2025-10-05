ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві, Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Неділя 05 жовтня 2025 02:39
UA EN RU
У Києві, Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо Фото: в столиці сили ППО збивають ударні дрони росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 жовтня у Києві , Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни намагаються атакувати міста дронами та авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, глави ОВА Івана Федорова і канал "Суспільне Одеса".

"Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ - залишайтесь в укриттях", - написали військові о 02:18.

Через кілька хвилин після цього повідомлення, у Києві було чути роботу протиповітряної оборони. Ще трохи пізніше, відповідну інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Окрім того, майже одночасно, приблизно о 02:29, вибухи було чути в Одесі та Запоріжжі.

Щодо Одеси, відомо, що ворог спрямував в напрямку міста ударні дрони. Стосовно Запоріжжя, глава ОВА напередодні інформував, що існує загроза застосування КАБів, в військові безпосередньо фіксували ці пуски.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:39 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

У Києві, Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Обстріл України

Нагадаємо, що росіяни з самого вечора 4 жовтня почали запускати по Україні дрони. Зараз ворожі безпілотники фіксуються в багатьох областях, а де саме - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ворог підняв у небо кілька бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". З огляду на цю інформацію і те, що за неофіційними даними - в Чорне море виведені носії крилатих ракет типу "Калібр", сьогодні, ймовірно, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Одеса Запоріжжя Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим