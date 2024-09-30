В Киеве на Оболони обнаружили обломки российского дрона

Ночная воздушная атака

В ночь на 30 сентября российские кафиры снова совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе, ракетное вооружение и авиабомбы. Перед этим вечером враг запустил ударные беспилотники типа "Шахед", что привело к оглашению воздушной тревоги в нескольких областях.

После часа ночи тревога по поводу воздушной угрозы прозвучала и в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в столице, где также слышались взрывы. Активные действия противовоздушной обороны происходили и в Киевской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

В Кривом Роге также были зафиксированы взрывы, перед которыми оккупанты осуществили запуск баллистических ракет по городу.

Силы противовоздушной обороны обезвредили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые враг использовал для ударов по Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.