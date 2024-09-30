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В Киеве на Оболони обнаружили обломки российского дрона

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Оболонском районе Киева возле одного из жилых домов были обнаружены обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На месте инцидента работают все необходимые службы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА Все необходимые службы работают на месте", - заявил он. 

При этом информации о пострадавших или повреждениях нет. 

Ночная воздушная атака

В ночь на 30 сентября российские кафиры снова совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе, ракетное вооружение и авиабомбы. Перед этим вечером враг запустил ударные беспилотники типа "Шахед", что привело к оглашению воздушной тревоги в нескольких областях.

После часа ночи тревога по поводу воздушной угрозы прозвучала и в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в столице, где также слышались взрывы. Активные действия противовоздушной обороны происходили и в Киевской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

В Кривом Роге также были зафиксированы взрывы, перед которыми оккупанты осуществили запуск баллистических ракет по городу.

Силы противовоздушной обороны обезвредили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые враг использовал для ударов по Киеву.

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