UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Оболонському районі Києва біля одного з житлових будинків були виявлені уламки ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА). На місці інциденту працюють всі необхідні служби.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА Всі необхідні служби працюють на місці", - заявив він. 

При цьому інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає. 

Нічна повітряна атака

В ніч на 30 вересня російські окупанти знову здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби. Перед цим увечері ворог запустив ударні безпілотники типу "Шахед", що призвело до оголошення повітряної тривоги в кількох областях.

Після першої години ночі тривога щодо повітряної загрози пролунала і в Києві через наближення дронів-камікадзе. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у столиці, де також було чути вибухи. Активні дії протиповітряної оборони відбувалися і на Київщині через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

У Кривому Розі також було зафіксовано вибухи, перед якими окупанти здійснили запуск балістичних ракет по місту.

Сили протиповітряної оборони знешкодили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", які ворог використав для ударів по Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніВійна Росії проти України