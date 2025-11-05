В Киеве неизвестный взорвал гранату в ТРЦ Dream Yellow

В Киеве вечером 5 ноября в ТРЦ Dream Yellow взорвалась граната. В результате инцидента обошлось без пострадавших, мужчину, который бросил гранату, задержали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Национальную полицию Киева.

"На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет... Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации события", - сказано в сообщении.

Позже полиция подтвердила информацию и сообщила, что "гранатометчика" задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Пострадавших в результате инцидента не было, поскольку граната оказалась страйкбольной. На место инцидента вызвали полицию.

Как сообщили источники, в здании ТРЦ Dream Yellow в Оболонском районе Киева 39-летний местный житель навеселе взорвал гранату после непродолжительного конфликта с персоналом заведения.

Напомним, что в начале октября в Киеве произошел инцидент с гранатой в городском транспорте. Из-за длительного конфликта мужчина бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. В результате взрыва никто не пострадал; злоумышленником оказался водитель другого маршрутного такси.

Ранее на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении магазина также взорвалась граната, в результате чего погибли два человека. Кроме того, в Оболонском районе неизвестный бросил из окна учебную гранату. Она сдетонировала на улице, обошлось без жертв.