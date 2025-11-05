В Києві невідомий підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow

В Києві ввечері 5 листопада в ТРЦ Dream Yellow вибухнула граната. Внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих, чоловіка, який кинув гранату, затримали.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела та Національну поліцію Києва.

"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає... Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події", - сказано у повідомленні.

Як повідомили джерела, в будівлі ТРЦ Dream Yellow в Оболонському районі Києва 39-річний місцевий мешканець напідпитку підірвав гранату після нетривалого конфлікту з персоналом закладу.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Києві стався інцидент з гранатою у міському транспорті. Через тривалий конфлікт чоловік кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав; зловмисником виявився водій іншого маршрутного таксі.

Раніше на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні магазину також вибухнула граната, внаслідок чого загинули двоє людей. Крім того, в Оболонському районі невідомий кинув із вікна навчальну гранату. Вона здетонувала на вулиці, обійшлося без жертв.