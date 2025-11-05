В Києві невідомий підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow
В Києві ввечері 5 листопада в ТРЦ Dream Yellow вибухнула граната. Внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих, чоловіка, який кинув гранату, затримали.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела та Національну поліцію Києва.
Як повідомили джерела, в будівлі ТРЦ Dream Yellow в Оболонському районі Києва 39-річний місцевий мешканець напідпитку підірвав гранату після нетривалого конфлікту з персоналом закладу.
Потерпілих внаслідок інциденту не було, оскільки граната виявилася страйкбольною. На місце інциденту викликали поліцію.
Пізніше поліція підтвердила інформацію та повідомила, що "гранатометника" затримали. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.
"На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає... Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події", - сказано у повідомленні.
Фото: Нацполіція Києва
Нагадаємо, що на початку жовтня у Києві стався інцидент з гранатою у міському транспорті. Через тривалий конфлікт чоловік кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав; зловмисником виявився водій іншого маршрутного таксі.
Раніше на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні магазину також вибухнула граната, внаслідок чого загинули двоє людей. Крім того, в Оболонському районі невідомий кинув із вікна навчальну гранату. Вона здетонувала на вулиці, обійшлося без жертв.