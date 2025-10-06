В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку, чтобы "напугать" коллегу (фото)

В Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook .

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе около 6 утра.

Детали дела

Как сообщили в полиции, на спецлинию "102" обратился директор компании, который рассказал, что один из водителей бросил взрывное устройство в сторону маршрутки, которая выезжала на маршрут.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, которые задержали злоумышленника и изъяли фрагменты гранаты "Ф-1".

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, который временно проживал в Киеве и работал водителем в частной транспортной компании. Он объяснил свои действия желанием напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

"К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения", - рассказали в полиции.

Что грозит

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с боевыми припасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: в Киеве водитель бросил боевую гранату в сторону маршрутки (facebook.com/UA.KyivPolice)