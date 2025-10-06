ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку, чтобы "напугать" коллегу (фото)

Понедельник 06 октября 2025 11:03
UA EN RU
В Киеве водитель бросил боевую гранату в маршрутку, чтобы "напугать" коллегу (фото) Фото: в Киеве водитель бросил боевую гранату в сторону маршрутки (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе около 6 утра.

Детали дела

Как сообщили в полиции, на спецлинию "102" обратился директор компании, который рассказал, что один из водителей бросил взрывное устройство в сторону маршрутки, которая выезжала на маршрут.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, которые задержали злоумышленника и изъяли фрагменты гранаты "Ф-1".

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, который временно проживал в Киеве и работал водителем в частной транспортной компании. Он объяснил свои действия желанием напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

"К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения", - рассказали в полиции.

Что грозит

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с боевыми припасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: в Киеве водитель бросил боевую гранату в сторону маршрутки (facebook.com/UA.KyivPolice)

Граната "Ф-1"

Это советская ручная осколочная боевая граната, предназначенная для поражения живой силы противника. Она имеет характерную "лимоноподобную" форму и способна наносить ранения на расстоянии до 30 метров осколками.

Гранта используется как в военных, так и в криминальных случаях для создания взрыва на близком расстоянии.

Взрывы гранаты в Киеве

В ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв в квартире одного из домов, где взорвали гранату.

Ранее на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении магазина также взорвалась граната, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Оболонском районе неизвестный бросил из окна учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев маршруки Взрыв взрывное устройство
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии