ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Конфликт из-за девушки: в Киевском метро группа подростков избила 24-летнего мужчину

Киев, Понедельник 13 октября 2025 11:25
UA EN RU
Конфликт из-за девушки: в Киевском метро группа подростков избила 24-летнего мужчину Полиция расследует детали инцидента (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую вечером 9 октября на станции метро "Оболонь". Группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Telegram.

Напали из-за оскорбления девушки

Правоохранители прекратили стычку в метро и доставили участников происшествия в комнату полиции.

"Нападавшие - пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, и двое их товарищей 19 и 21 лет. Последние объяснили свои действия тем, что мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом с ними. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям", - пояснили в полиции.

Какое наказание грозит нарушителям

Следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Добавим, что эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет. Однако отметим, что большинство нарушителей - несовершеннолетние.

Бійка в київському метро 12 жовтня / соцмережіФото с места происшествия (фото: Telegram/Реальный Киев)

Читайте также о том, что в Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.

Ранее мы писали о том, что в Виннице недавно мужчина устроил стрельбу возле торгового центра. Нарушителя задержали правоохранители. Они установили, что между 31-летним и 21-летним мужчинами возник конфликт, во время которого первый применил пневматический пистолет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит