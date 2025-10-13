ua en ru
Нападение возле синагоги в Киеве: полиция задержала трех подростков

Киев, Понедельник 13 октября 2025 14:46
Нападение возле синагоги в Киеве: полиция задержала трех подростков Иллюстративное фото: полиция задержала трех подростков за нападение возле синагоги в Киеве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя религиозной общины в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что в Оболонском районе, возле местной синагоги, группа неизвестных выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские жесты и распылила слезоточивый газ.

Также группа неизвестных молодых людей совершила антисемитское нападение на члена местной еврейской общины. О происшествии правоохранителям стало известно вчера из социальных сетей.

Что говорят в полиции

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, ученики столичной школы и колледжа. Сейчас с ними общаются полицейские в рамках начатого уголовного производства.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую на станции метро "Оболонь". Группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.

