ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой в баре (видео)

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 15:57
UA EN RU
В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой в баре (видео) Иллюстративное фото: в полиции заявили, что не получали заявление об инциденте (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

В Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий пресс-службы Национальной полиции.

Видео инцидента уже появились в сети. Киевские каналы пишут, что стрельбу якобы устроил мужчина, который якобы начал приставать к одной из посетительниц бара. За девушку вступился ее спутник, после чего стрелок вытащил пистолет и начал стрелять.

В пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранительные органы не получали заявлений об инциденте. О драке со стрельбой правоохранители узнали через мониторинг социальных сетей. Там подтвердили, что девушка пострадала, но она жива. Во время драки ее ударили стулом.

Напомним, недавно в Виннице мужчина устроил стрельбу возле торгового центра. Правонарушителя, который стрелял, задержали полицейские. Оказалось, что между 31-летним и 21-летним мужчинами возник конфликт, во время которого первый применил пневматический пистолет.

До этого неизвестные молодые люди устроили драку со стрельбой на одной из улиц Львова. Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Правоохранители прибыли на вызов о драке, а молодые люди, увидев их, начали убегать. При этом один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит