В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой в баре (видео)
В Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий пресс-службы Национальной полиции.
Видео инцидента уже появились в сети. Киевские каналы пишут, что стрельбу якобы устроил мужчина, который якобы начал приставать к одной из посетительниц бара. За девушку вступился ее спутник, после чего стрелок вытащил пистолет и начал стрелять.
В пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранительные органы не получали заявлений об инциденте. О драке со стрельбой правоохранители узнали через мониторинг социальных сетей. Там подтвердили, что девушка пострадала, но она жива. Во время драки ее ударили стулом.
Напомним, недавно в Виннице мужчина устроил стрельбу возле торгового центра. Правонарушителя, который стрелял, задержали полицейские. Оказалось, что между 31-летним и 21-летним мужчинами возник конфликт, во время которого первый применил пневматический пистолет.
До этого неизвестные молодые люди устроили драку со стрельбой на одной из улиц Львова. Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Правоохранители прибыли на вызов о драке, а молодые люди, увидев их, начали убегать. При этом один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух.