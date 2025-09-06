В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - написали в администрации.

"В столице снова работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Жителей призвали пройти в укрытия и оставаться там до официального сигнала отбоя тревоги.

Обновлено 23:58

В КГВА отметили, что угроза вражеской атаки продолжается.

Жителям советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.