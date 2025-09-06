RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

Фото: в Киеве работает противовоздушная оборона по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работает по российским ударным беспилотникам "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и КГВА.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - написали в администрации.

"В столице снова работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Жителей призвали пройти в укрытия и оставаться там до официального сигнала отбоя тревоги.

Обновлено 23:58

В КГВА отметили, что угроза вражеской атаки продолжается.

Жителям советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Воздушная атака России

Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики запустили по Украине большое количество ударных дронов "Шахед". В Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога.

В ходе атаки агрессор обстрелял беспилотниками Запорожье. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома и возникли перебои с электроэнергией и водой.

Прошлой ночью враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области, в результате чего задерживалось движение ряда поездов.

Война в УкраинеАтака дронов