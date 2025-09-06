У Києві лунають вибухи. Працює ППО

У Києві чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працює по російських ударних безпілотниках "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка та КМВА.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом", - написали в адміністрації.
"У столиці знову працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.
Жителів закликали пройти в укриття і залишатися там до офіційного сигналу відбою тривоги.
У КМВА зазначили, що загроза ворожої атаки триває.
Жителям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.
Ввечері у суботу, 6 вересня, російські загарбники запустили по Україні велику кількість ударних дронів "Шахед". У Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Під час атаки агресор обстріляв безпілотниками Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено будинки та виникли перебої з електроенергією та водою.
Минулої ночі ворог обстріляв залізничну інфраструктуру в Донецькій області, внаслідок чого затримувався рух низки потягів.