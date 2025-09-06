У Києві лунають вибухи. Працює ППО

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом", - написали в адміністрації.

"У столиці знову працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.

Жителів закликали пройти в укриття і залишатися там до офіційного сигналу відбою тривоги.

Оновлено 23:58

У КМВА зазначили, що загроза ворожої атаки триває.

Жителям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.