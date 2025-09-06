Атака на Запорожье: возросло количество пострадавших, разрушены детсад и дома

В результате ударов беспилотников по Запорожью пострадали уже четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По данным Федорова, как и сообщалось ранее, уже есть подтвержденные попадания семи "Шахедов". Известно также, что часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.

Предварительно повреждены:

6 многоэтажных,

4 частных дома.

Значительным разрушениям подвергся детский сад - почти 80% здания уничтожено.

Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам: забивание окон, ремонт кровель, восстановление пострадавших зданий. После отбоя тревоги, по данным главы ОВА, начнется детальное обследование территорий.

"Это предварительная информация. Окончательные данные будут после завершения работы всех служб. Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - пояснил он.

Как рассказал Федоров, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.

"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил он.