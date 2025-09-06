ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака на Запорожье: возросло количество пострадавших, разрушены детсад и дома

Запорожье, Суббота 06 сентября 2025 21:57
UA EN RU
Атака на Запорожье: возросло количество пострадавших, разрушены детсад и дома Фото: россияне атаковали Запорожье дронами (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Карина Левицкая

В результате ударов беспилотников по Запорожью пострадали уже четыре человека. Повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По данным Федорова, как и сообщалось ранее, уже есть подтвержденные попадания семи "Шахедов". Известно также, что часть дронов украинские воины сбили и те не достигли своих прямых целей.

Предварительно повреждены:

  • 6 многоэтажных,
  • 4 частных дома.
  • Значительным разрушениям подвергся детский сад - почти 80% здания уничтожено.

Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам: забивание окон, ремонт кровель, восстановление пострадавших зданий. После отбоя тревоги, по данным главы ОВА, начнется детальное обследование территорий.

"Это предварительная информация. Окончательные данные будут после завершения работы всех служб. Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - пояснил он.

Как рассказал Федоров, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.

"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил он.

Удары по Украине

Вечером 6 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских беспилотников.

Вскоре взрывы прогремели в Запорожье, а уже через несколько минут местные жители сообщили о перебоях со светом и водой. Подробнее об обстреле города и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские войска запустили по Украине более 90 дронов. ПВО удалось уничтожить 68 из них на севере и востоке страны, однако были подтверждены попадания в восьми локациях и падение обломков в нескольких районах.

Кроме того, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
Новости
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России