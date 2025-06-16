В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)

В Киеве и ряде областей Украины вечером 16 июня объявили воздушную тревогу. Российские войска запустили по стране ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Вражеские дроны залетели в воздушное пространство Украины около 19:00. По состоянию на сейчас дроны российские беспилотники зафиксированы: БПЛА с севера в направлении Полтавы;

ударный дрон курсом на Броварской район Киевской области;

БПЛА мимо Броваров в направлении Киева;

дрон с востока в направлении Запорожья;

БПЛА с востока в направлении Днепра. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что над столицей замечен вражеский дрон. Работают силы ПВО, может быть громко. "К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины. Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Ткаченко. Также российские беспилотники зафиксированы в небе над Киевской, Днепропетровской и Полтавской областями. Обновлено 21:50 БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;

БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей;

БПЛА с Полтавщины на Черкасскую и Кировоградскую области;

БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении;

БПЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину;

БПЛА с Херсонщины на Николаевщину;

БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50