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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны

Понедельник 16 июня 2025 21:20
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 16 июня объявили воздушную тревогу. Российские войска запустили по стране ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Вражеские дроны залетели в воздушное пространство Украины около 19:00.

По состоянию на сейчас дроны российские беспилотники зафиксированы:

  • БПЛА с севера в направлении Полтавы;
  • ударный дрон курсом на Броварской район Киевской области;
  • БПЛА мимо Броваров в направлении Киева;
  • дрон с востока в направлении Запорожья;
  • БПЛА с востока в направлении Днепра.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что над столицей замечен вражеский дрон. Работают силы ПВО, может быть громко.

"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины. Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Ткаченко.

Также российские беспилотники зафиксированы в небе над Киевской, Днепропетровской и Полтавской областями.

Обновлено 21:50

  • БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
  • БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей;
  • БПЛА с Полтавщины на Черкасскую и Кировоградскую области;
  • БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении;
  • БПЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину;
  • БПЛА с Херсонщины на Николаевщину;
  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны

Обстрел Украины 16 июня

Напомним, в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников. Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.

В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
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