В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили дроны
В Киеве и ряде областей Украины вечером 16 июня объявили воздушную тревогу. Российские войска запустили по стране ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Вражеские дроны залетели в воздушное пространство Украины около 19:00.
По состоянию на сейчас дроны российские беспилотники зафиксированы:
- БПЛА с севера в направлении Полтавы;
- ударный дрон курсом на Броварской район Киевской области;
- БПЛА мимо Броваров в направлении Киева;
- дрон с востока в направлении Запорожья;
- БПЛА с востока в направлении Днепра.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что над столицей замечен вражеский дрон. Работают силы ПВО, может быть громко.
"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины. Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Ткаченко.
Также российские беспилотники зафиксированы в небе над Киевской, Днепропетровской и Полтавской областями.
Обновлено 21:50
- БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
- БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей;
- БПЛА с Полтавщины на Черкасскую и Кировоградскую области;
- БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении;
- БПЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину;
- БПЛА с Херсонщины на Николаевщину;
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50
Обстрел Украины 16 июня
Напомним, в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников. Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.
В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.
А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.
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