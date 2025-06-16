Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО
В ночь на 16 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Враг запускал дроны с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. Основным направлением удара была Донецкая область.
К отражению атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра обезврежено 125 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны, среди которых:
- 84 - сбиты огневыми средствами поражения;
- 41 - локально потеряны и подавлены РЭБ.
Во время атаки зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет различные типы ракет, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и беспилотники. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 15 июня враг запустил 194 средства воздушного нападения, среди которых:
- 183 дрона;
- 11 ракет.
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