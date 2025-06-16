Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 16 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг запускал дроны с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. Основным направлением удара была Донецкая область. К отражению атаки были привлечены: авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 8 утра обезврежено 125 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны, среди которых: 84 - сбиты огневыми средствами поражения;

41 - локально потеряны и подавлены РЭБ. Во время атаки зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.