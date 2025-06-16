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Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев

Киев, Понедельник 16 июня 2025 08:52
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Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев Фото: в Киеве обломки упали в нескольких районах (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

В результате ночной атаки дронов на Киев, 16 июня, пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

Так, один российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась большая воронка, впрочем, удалось избежать значительных разрушений и жертв.

Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано повреждение торговых павильонов. Ткаченко подчеркнул, что эти объекты не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре.

Также в нескольких районах Киева обнаружены обломки сбитых вражеских дронов, в частности в Днепровском. На местах уже отработали аварийные и взрывотехнические службы.

"По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу", - написал Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в результате ночной атаки в столице пострадали два человека: один из них остается в больнице, а женщина, которую также госпитализировали ночью, сейчас проходит амбулаторное лечение.

Обстрелы Украины 16 июня

Этой ночью Россия атаковала один из районов Киевской области, в результате чего был поврежден дом и известно об одном пострадавшем. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Также сегодня ночью российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий. Об этом -читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев
Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев
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