РФ атаковала Запорожье дронами: на одном из предприятий произошел пожар

В ночь на 16 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате атаки начался пожар на одном из местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Федоров уточнил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а порой крылатыми и баллистическими ракетами. В городе чуть ли не ежедневно фиксируются новые повреждения.

Так, в ночь на 14 июня россияне атаковали Запорожье 14-ю "Шахедами". В результате атаки пострадали двое полицейских.

Кроме того, из-за обстрела загорелось гуманитарное предприятие, были повреждены - авто, магазин и остановка общественного транспорта, а в многоэтажных домах - выбило окна взрывной волной.

К слову, позже стало известно, что в результате удара по складу с гуманитаркой, убытки были оценены в 3 млн долларов.

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