ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала Запорожье дронами: на одном из предприятий произошел пожар

Понедельник 16 июня 2025 04:33
UA EN RU
РФ атаковала Запорожье дронами: на одном из предприятий произошел пожар Фото: на месте происшествия работают экстренные службы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате атаки начался пожар на одном из местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а порой крылатыми и баллистическими ракетами. В городе чуть ли не ежедневно фиксируются новые повреждения.

Так, в ночь на 14 июня россияне атаковали Запорожье 14-ю "Шахедами". В результате атаки пострадали двое полицейских.

Кроме того, из-за обстрела загорелось гуманитарное предприятие, были повреждены - авто, магазин и остановка общественного транспорта, а в многоэтажных домах - выбило окна взрывной волной.

К слову, позже стало известно, что в результате удара по складу с гуманитаркой, убытки были оценены в 3 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде