В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне запустили баллистику, работает ПВО
В ночь на 14 марта в Киеве прозвучала серия очень громких взрывов. Враг запустил по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 03:09.
Параллельно Воздушные силы ВСУ уточнили, что существует угроза применения баллистики с востока, после чего зафиксировали скоростные цели на Киев. Через несколько минут в столице прогремели несколько взрывов. Местные власти подтвердили атаку.
"Враг осуществляет атаку баллистическими ракетами. Будьте внимательны и осторожны до отбоя тревоги", - написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает противовоздушная оборона.
Уже в 03:14 появилась угроза применения баллистики еще и полдня, после чего через Николаевскую область полетели скоростные цели в направлении Киева. Мониторинговые каналы предполагали, что это уже могли лететь ракеты "Циркон"
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:20 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.
Обстрел Украины
Напомним, что этой ночью, вероятнее всего, состоится комбинированный удар по Украине. Последняя комбинированная атака РФ была в ночь на 7 марта. Тогда под ударом баллистических ракет оказались Киев и Харьков.
В частности, последствия фиксировались в трех районах столицы. Везде были обломки вражеских целей, а в Голосеевском районе возник пожар. Кроме того, 1905 домов в нескольких районах остались без тепла.
Тем временем в Харькове произошло прямое попадание ракеты в жилой дом, в результате чего часть здания была разрушена, а также пострадала промышленная зона.
