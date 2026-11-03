В Киеве, Киевской и Днепропетровщине ввели экстренные отключения света

Утром 3 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Решение было принято по команде Укрэнерго, графики пока не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Экстренные обесточивания действуют в трех регионах:
Экстренные отключения применяют при критической ситуации в энергосистеме. В настоящее время заранее обнародованные графики не работают, а свет могут выключаться без уведомления.
В ДТЭК пообещали сообщать об изменениях в своем Telegram-канале.
Обесточение ввели во время массированной атаки РФ, продолжавшейся с ночи. Россия била по Украине ракетами и дронами, взрывы раздавались в частности в Винницкой области.
О том, что энергетика снова станет одной из главных целей, Зеленский предупреждал накануне. По данным разведки, Россия готовила массированный удар, прежде всего, по энергетическим и логистическим объектам. Атаки начались еще ночью, когда оккупанты запустили баллистические ракеты по Харькову, Днепропетровщине и Винницкой области.
Из-за предварительных ударов по энергообъектам 2 ноября в Украине действовали графики почасовых отключений. В тот же день в Киеве из-за сильных перепадов напряжения частично останавливалось метро.
В Минэнерго объяснили, почему свет исчезает вне графиков. Основная причина – повреждение энергетических объектов во время обстрелов. Война также усложнила работу энергетиков, которым приходится изменять схемы ремонта.