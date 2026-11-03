В Киеве, Киевской и Днепропетровщине ввели экстренные отключения света

Экстренные обесточивания действуют в трех регионах:

Киев;

Киевская область;

Днепропетровская область.

Экстренные отключения применяют при критической ситуации в энергосистеме. В настоящее время заранее обнародованные графики не работают, а свет могут выключаться без уведомления.

В ДТЭК пообещали сообщать об изменениях в своем Telegram-канале.

Обесточение ввели во время массированной атаки РФ, продолжавшейся с ночи. Россия била по Украине ракетами и дронами, взрывы раздавались в частности в Винницкой области.