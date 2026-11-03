У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла

Вранці 3 листопада в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. Рішення ухвалили за командою Укренерго, графіки наразі не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Екстрені знеструмлення діють у трьох регіонах:
Екстрені відключення застосовують у разі критичної ситуації в енергосистемі. На цей час заздалегідь оприлюднені графіки не працюють, а світло можуть вимикати без попередження.
У ДТЕК пообіцяли повідомляти про зміни у своєму Telegram-каналі.
Знеструмлення запровадили під час масованої атаки РФ, яка тривала з ночі. Росія била по Україні ракетами і дронами, вибухи лунали зокрема на Вінниччині.
Про те, що енергетика знову стане однією з головних цілей, Зеленський попереджав напередодні. За даними розвідки, Росія готувала масований удар насамперед по енергетичних і логістичних об'єктах. Атаки почалися ще вночі, коли окупанти запустили балістичні ракети по Харкову, Дніпропетровщині та Вінниччині.
Через попередні удари по енергооб'єктах 2 листопада в Україні діяли графіки погодинних відключень. Того ж дня в Києві через сильні перепади напруги частково зупинялося метро.
У Міненерго пояснили, чому світло зникає поза графіками. Основна причина - пошкодження енергетичних об'єктів під час обстрілів. Війна також ускладнила роботу енергетиків, яким доводиться змінювати схеми ремонту.