Россия осуществляет атаку баллистикой: взрывы в Винницкой области, в Харькове и Днепре

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В ночь на 3 ноября Россия атакует баллистическими ракетами Днепропетровскую и Винницкую области. Ракеты двигались в направлении Кривого Рога и Зеленодольска, а также Ладыжина и Гайсина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

На Днепропетровщине баллистика двигалась в сторону Кривого Рога и Зеленодольска. В Винницкой области ракеты фиксировали в направлении Ладыжина и Гайсина. Информации о попадании, разрушении или пострадавших пока нет. Данные уточняются. Обновлено 3:25 По Харькову оккупанты ударили одновременно баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами, сообщил мэр города Игорь Терехов. Громко было и в Днепре.