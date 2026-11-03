Россия осуществляет атаку баллистикой: взрывы в Винницкой области, в Харькове и Днепре
В ночь на 3 ноября Россия атакует баллистическими ракетами Днепропетровскую и Винницкую области. Ракеты двигались в направлении Кривого Рога и Зеленодольска, а также Ладыжина и Гайсина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
На Днепропетровщине баллистика двигалась в сторону Кривого Рога и Зеленодольска. В Винницкой области ракеты фиксировали в направлении Ладыжина и Гайсина.
Информации о попадании, разрушении или пострадавших пока нет. Данные уточняются.
Обновлено 3:25
По Харькову оккупанты ударили одновременно баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Громко было и в Днепре.
Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По данным разведки, главными целями врага снова должна стать энергетика и логистика.
По мнению президента, Кремль рассчитывает воспользоваться тем, что 3 ноября внимание мира будет приковано к выборам в США.
"А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут без внимания мира", - отметил Зеленский.
Ранее Путин приказал оккупантам продолжать массированные удары по Украине. Кроме того, украинские власти получили данные о новых планах РФ по усилению террора.