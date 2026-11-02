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Почему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонта

16:32 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Почему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонта Иллюстративное фото: в Минэнерго рассказали детали об аварийных отключениях света (коллаж РБК-Украина)
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Главной причиной внезапного исчезновения электричества является повреждение энергообъектов вражескими обстрелами. Кроме того, война внесла свои коррективы и в ремонтные схемы энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

Отмечается, что главной причиной внеплановых отключений являются повреждения энергетической инфраструктуры и электростанций из-за российских обстрелов. Кроме того, аварии в сетях могут происходить из-за работы в критических условиях или сильной непогоды.

Если свет исчез только в одной квартире, проблема может быть в защитном выключателе ("автомате") в электрощитке. Если же электричества нет во всем подъезде, следует обратиться в ОСМД, ЖЭК или управляющую компанию.

Как энергетики и саперы восстанавливают сети

После аварии специальная автоматика сразу отключает поврежденное оборудование, чтобы предотвратить еще большую системную аварию. Далее диспетчеры "Укрэнерго" и облэнерго оценивают ситуацию:

  • При наличии технической возможности потребителей оперативно переводят на другие линии электропередачи в обход повреждений. Именно поэтому иногда в одном доме свет уже есть, а в соседнем - еще нет.
  • При необходимости срочного ограничения потребления вводятся аварийные отключения, которые могут задеть даже невредимые дома.

Ремонтные бригады начинают работать только после разрешения военных и ГСЧС. Если авария произошла из-за боевых действий, приближаться к месту можно только после отбоя тревоги. Территорию проверяют саперы (при необходимости проводят разминирование), а спасатели тушат пожары и расчищают завалы.

Ремонтные работы отличаются по сложности: иногда линию достаточно "сшить", а иногда приходится устанавливать новые опоры, менять кабели и трансформаторы.

Почему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонтаПочему свет исчезает вне графиков: в Минэнерго объяснили причины и сроки ремонта

Перед подачей напряжения смонтированное оборудование обязательно проверяют на стабильность во избежание новых аварий. Приоритетом для подключения является критическая инфраструктура - больницы, водоканалы и теплопункты.

Сколько времени длится ремонт

Восстановление может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней или дольше - все зависит от масштаба разрушений. Узнать причину отключения и проверить статус работ можно на официальном сайте, в соцсетях или через горячую линию облэнерго.

В Минэнерго отметили, что при отключениях и восстановлении напряжения важно соблюдать простые правила безопасности. В частности, сразу после исчезновения света следует отсоединить электроприборы от сети, чтобы защитить их от скачков напряжения.

Когда электричество вернется, нужно подождать 10-15 минут и включать приборы постепенно, один за другим.

Напомним, в Украине 2 ноября действуют графики почасовых отключений. Их ввели из-за ударов россиян по энергетическим объектам.

Кроме того, сегодня в Киеве из-за значительных колебаний напряжения частично останавливался метрополитен.

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