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В Киеве частично остановилось метро из-за проблем с электроснабжением

09:45 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве частично остановилось метро из-за проблем с электроснабжением Иллюстративное фото: в Киеве частично остановилось метро (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве из-за значительных колебаний напряжения частично остановился метрополитен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КМВА.

"Изменения в работе столичного метрополитена и скоростного трамвая на Борщаговской линии На "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" и на наземном участке "красной" линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", - говорится.

Есть изменения также на "красной" линии метро - поезда курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". На "синей" линии изменений в движении нет.

Кроме того, на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном не курсирует электротранспорт.

Обновлено. Движение на "красной линии" метро уже возобновили, сообщили в КМВА.

Напомним, враг продолжает системно избивать по энергосистеме Украины. В Киеве и ряде областей утром 2 ноября из-за атак на энергетику внедрили экстренные отключения света.

Поэтому остановилось движение травмаев в некоторых районах столицы и не работает фуникулер.

В Киевской области враг также бил по объектам инфраструктуры. В результате одной из последних атак город Белая Церковь полностью остался без водоснабжения.

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