В Киеве частично остановилось метро из-за проблем с электроснабжением

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КМВА .

"Изменения в работе столичного метрополитена и скоростного трамвая на Борщаговской линии На "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" и на наземном участке "красной" линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", - говорится.

Есть изменения также на "красной" линии метро - поезда курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". На "синей" линии изменений в движении нет.

Кроме того, на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном не курсирует электротранспорт.

Обновлено. Движение на "красной линии" метро уже возобновили, сообщили в КМВА.

Напомним, враг продолжает системно избивать по энергосистеме Украины. В Киеве и ряде областей утром 2 ноября из-за атак на энергетику внедрили экстренные отключения света.