В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света: когда ждать ограничений

Из-за массированных атак россиян на энергообъекты в части областей Украины 2 ноября введут графики ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Когда электроэнергия появляется по графику, граждан просят потреблять ее бережливо.

Украинцы призывают следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

В энергокомпании отмечают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1.5 до 2.5 очереди.

Энергетики отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать в части регионов в течение суток.

Напомним, что 1 ноября Россия в очередной раз атаковала энергетические объекты в украинских регионах.

В частности, в результате вражеского удара было зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов в Тернопольской области осталась без света.

Кроме того, под ударом россиян очутилась критическая инфраструктура Житомирской области. Поэтому в регионе более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения.