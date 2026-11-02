Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ и назвал цели врага

Россия снова готовит массированный удар по Украине. Целями остается энергетика и логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

РФ готовится к массированному удару

Зеленский отметил, что Россия снова готовит масштабную атаку по Украине.

"Мы знаем от разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране. Прежде всего, по энергетике и логистике", - говорит он.

По словам президента, РФ рассчитывает на то, что завтра, 3 ноября, мир будет следить за американскими выборами.

"А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут без внимания мира", - отметил он.

По его мнению, нужны такие сигналы в сторону России, чтобы там чувствовали, что толку им от террора Украины.

Зеленский добавил, что нефть страны-агрессора будет гореть, потому что Украина наносит справедливые удары в ответ на российские атаки.

"Надо надавить на Россию так, чтобы у них не было никаких альтернатив, кроме окончания этой войны. США и мир могут это сделать, надо прекращать российские убийства", - призвал Зеленский.