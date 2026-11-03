Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф

10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоренности безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети X.

Переговоры в ОАЭ пройдут на рабочем уровне. Стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах, а также обсудят дальнейшие шаги к миру.

В Вашингтоне подают эту встречу как часть миссии Трампа по завершению войны.

Встреча в Брюсселе без России

Еще до Абу-Даби, на этой неделе, американские переговорщики поедут в Брюссель. Там они встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.

В повестке дня:

гарантии безопасности для Украины;

архитектура безопасности Европы после войны;

экономические возможности для восстановления Украины.

В Вашингтоне надеются закрепить результаты предыдущих раундов, проходивших в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.

"Мы с нетерпением ждем продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего, устойчивого мирного договора, который обеспечит длительную безопасность для последующих поколений", - написал Уиткофф.