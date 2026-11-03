Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф
10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоренности безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети X.
Переговоры в ОАЭ пройдут на рабочем уровне. Стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах, а также обсудят дальнейшие шаги к миру.
В Вашингтоне подают эту встречу как часть миссии Трампа по завершению войны.
Встреча в Брюсселе без России
Еще до Абу-Даби, на этой неделе, американские переговорщики поедут в Брюссель. Там они встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.
В повестке дня:
- гарантии безопасности для Украины;
- архитектура безопасности Европы после войны;
- экономические возможности для восстановления Украины.
В Вашингтоне надеются закрепить результаты предыдущих раундов, проходивших в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.
"Мы с нетерпением ждем продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего, устойчивого мирного договора, который обеспечит длительную безопасность для последующих поколений", - написал Уиткофф.
Подготовка к раунду в Абу-Даби длится несколько недель. 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным и призвали его остановить войну. До этого оба лидера консультировались с Киевом, чтобы передать Москве украинскую позицию по поводу предстоящих переговоров.
Впоследствии премьер Польши Дональд Туск назвал предварительную дату трехсторонней встречи - 4 ноября в ОАЭ. Теперь, по данным американской стороны, переговоры намечены на 10-11 ноября.
Зеленский, в свою очередь, выразил желание провести встречу с американской и российской делегациями в Абу-Даби еще до переговоров США, Китая и России.