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Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф

01:32 03.11.2026 Вт
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aimg Екатерина Коваль
Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф Фото: спецпредставитель президента США Стив Виткофф (Getty Images)
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10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоренности безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети X.

Переговоры в ОАЭ пройдут на рабочем уровне. Стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах, а также обсудят дальнейшие шаги к миру.

В Вашингтоне подают эту встречу как часть миссии Трампа по завершению войны.

Встреча в Брюсселе без России

Еще до Абу-Даби, на этой неделе, американские переговорщики поедут в Брюссель. Там они встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.

В повестке дня:

  • гарантии безопасности для Украины;
  • архитектура безопасности Европы после войны;
  • экономические возможности для восстановления Украины.

В Вашингтоне надеются закрепить результаты предыдущих раундов, проходивших в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.

"Мы с нетерпением ждем продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего, устойчивого мирного договора, который обеспечит длительную безопасность для последующих поколений", - написал Уиткофф.

Подготовка к раунду в Абу-Даби длится несколько недель. 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным и призвали его остановить войну. До этого оба лидера консультировались с Киевом, чтобы передать Москве украинскую позицию по поводу предстоящих переговоров.

Впоследствии премьер Польши Дональд Туск назвал предварительную дату трехсторонней встречи - 4 ноября в ОАЭ. Теперь, по данным американской стороны, переговоры намечены на 10-11 ноября.

Зеленский, в свою очередь, выразил желание провести встречу с американской и российской делегациями в Абу-Даби еще до переговоров США, Китая и России.

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