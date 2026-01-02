ua en ru
В Киеве до конца суток отменили графики отключений света

Киев, Пятница 02 января 2026 21:06
в Киеве 2 января вечером отменили отключения света
Автор: Иван Носальский

Киевлянам сегодня, 2 января, до конца дня отменили почасовые графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее уведомление в приложении "Киев Цифровой".

В уведомлении от "Укрэнерго" сказано, что в столице изменилось прогнозированное время отключений.

"Сегодня стабилизационные отключения продолжаются с 00:00 до 20:35", - сказано в сообщении компании.

Стоит заметить, что сегодня, 2 января, графики почасовых отключений света в Киеве должны были действовать весь день.

Отключения света в Украине

Напомним, завтра, 3 января, в большинстве регионов Украины для бытовых потребителей продолжат действовать графики почасовых отключений света.

Такие ограничения действуют, поскольку российские оккупанты в результате ударов ракетами и дронами сильно повредили энергетические объекты Украины.

Как отметили в ДТЭК, в Киеве завтра у некоторых потребителей света не будет 5 часов. При этом у отдельных очередей электроснабжение в течение дня ограничивать не будут.

К слову, сегодня глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что критическая ситуация в энергетике сохраняется во всех прифронтовых регионах Украины, а также в Одесской области из-за интенсивных атак российских войск на объекты энергосистемы.

По его словам, удары наносятся с применением всего вооружений - от ракет и дронов-камикадзе до артиллерии, управляемых авиабомб и РСЗО.

Он отметил, что проведение восстановительных работ в этих регионах существенно осложнено постоянной угрозой для ремонтных бригад. Обеспечить безопасность персонала и выполнить необходимые ремонты удается только во взаимодействии с Вооруженными силами Украины.

