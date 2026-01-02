ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві до кінця доби скасували графіки відключень світла

Київ, П'ятниця 02 січня 2026 21:06
У Києві до кінця доби скасували графіки відключень світла Ілюстративне фото: у Києві 2 січня ввечері скасували відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Киянам сьогодні, 2 січня, до кінця дня скасували погодинні графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення в додатку "Київ Цифровий".

У повідомленні від "Укренерго" зазначено, що в столиці змінився прогнозований час відключень.

"Сьогодні стабілізаційні відключення тривають із 00:00 до 20:35", - ідеться в повідомленні компанії.

Варто зауважити, що сьогодні, 2 січня, графіки погодинних відключень світла в Києві мали діяти весь день.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, завтра, 3 січня, у більшості регіонів України для побутових споживачів продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.

Такі обмеження діють, оскільки російські окупанти внаслідок ударів ракетами та дронами сильно пошкодили енергетичні об'єкти України.

Як зазначили в ДТЕК, у Києві завтра у деяких споживачів світла не буде 5 годин. При цьому в окремих черг електропостачання протягом дня обмежувати не будуть.

До слова, сьогодні голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що критична ситуація в енергетиці зберігається в усіх прифронтових регіонах України, а також в Одеській області через інтенсивні атаки російських військ на об'єкти енергосистеми.

За його словами, удари завдаються із застосуванням усього озброєнь - від ракет і дронів-камікадзе до артилерії, керованих авіабомб і РСЗВ.

Він зазначив, що проведення відновлювальних робіт у цих регіонах суттєво ускладнене постійною загрозою для ремонтних бригад. Забезпечити безпеку персоналу та виконати необхідні ремонти вдається лише у взаємодії зі Збройними силами України.

