ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января

Киев, Пятница 02 января 2026 20:35
UA EN RU
Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января Фото: в Киеве 3 января отключений света станет значительно меньше (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 3 января, в Киеве продолжат действовать отключения по графикам. Однако жители и гости столицы будут со светом дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение суток свет в Киеве будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 3.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
  • 3.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 17:30 до 22:00;
  • 5.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
  • 5.2 очередь - света не будет с 21:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 3 января (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Киеве и области

Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении
Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем