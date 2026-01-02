Света будет больше. В ДТЭК показали графики отключений для Киева на 3 января
В субботу, 3 января, в Киеве продолжат действовать отключения по графикам. Однако жители и гости столицы будут со светом дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение суток свет в Киеве будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 19:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
- 3.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
- 3.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 17:30 до 22:00;
- 5.1 очередь - свет будет в течение всего дня;
- 5.2 очередь - света не будет с 21:00 до 24:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 3 января (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Киеве и области
Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.
Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.
РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.