Почти во всех областях Украины введены экстренные отключения света
Почти во всех областях Украины вечером среды, 15 октября, по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Сообщается, что по команде "Укрэнерго" во всех областях, кроме Донецкой и части Черниговской, применены экстренные отключения. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.
Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В Минэнерго отметили, что сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда необходимо быстро снизить величину потребляемой мощности из сети. При этом продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.
Напомним, в ночь на 15 октября российские войска в очередной раз нанесли удары дронами по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак часть потребителей осталась без электроэнергии в нескольких регионах.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими атаками, сегодня утром были применены аварийные отключения.
РБК-Украина ранее писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
В последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Подробно о том, где 15 октября аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.