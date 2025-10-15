ua en ru
Почти во всех областях Украины введены экстренные отключения света

Украина, Среда 15 октября 2025 18:23
UA EN RU
Почти во всех областях Украины введены экстренные отключения света Фото: экстренные отключения действуют во всех областях, кроме Донецкой и части Черниговской (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Почти во всех областях Украины вечером среды, 15 октября, по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Сообщается, что по команде "Укрэнерго" во всех областях, кроме Донецкой и части Черниговской, применены экстренные отключения. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Минэнерго отметили, что сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда необходимо быстро снизить величину потребляемой мощности из сети. При этом продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Напомним, в ночь на 15 октября российские войска в очередной раз нанесли удары дронами по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак часть потребителей осталась без электроэнергии в нескольких регионах.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими атаками, сегодня утром были применены аварийные отключения.

РБК-Украина ранее писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

В последние несколько недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Подробно о том, где 15 октября аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.

