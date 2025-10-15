Почти во всех областях Украины введены экстренные отключения света

Почти во всех областях Украины вечером среды, 15 октября, по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Сообщается, что по команде "Укрэнерго" во всех областях, кроме Донецкой и части Черниговской, применены экстренные отключения. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Причиной ограничений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Минэнерго отметили, что сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда необходимо быстро снизить величину потребляемой мощности из сети. При этом продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.