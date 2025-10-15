РФ снова бьет по энергетике: в нескольких областях обесточивание, Минэнерго рассказало детали
Ночью российские войска в очередной раз нанесли удары дронами по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
Россия атаковала дронами энергообъекты в нескольких областях
По данным Минэнерго, в результате атак часть потребителей осталась без электроэнергии в нескольких регионах, в частности в Днепропетровской области.
Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы и делают все возможное, чтобы оперативно вернуть в работу поврежденное оборудование.
Аварийные отключения в нескольких областях
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими атаками, утром 15 октября были применены аварийные отключения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.
В Запорожской области временно обесточивали часть промышленных предприятий.
Сейчас аварийные отключения не применяются ни в одном регионе.
Черниговщина под давлением атак и подготовка к зиме
На Черниговщине три очереди почасовых отключений действуют по решению местного облэнерго - это следствие систематических атак России на энергетическую инфраструктуру региона в течение последних недель.
Несмотря на это, энергосистема продолжает готовиться к зимнему сезону: продолжаются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита критической инфраструктуры.
Отключение света
Напомним, утром среды, 15 октября, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения света. Подробно о том, где аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.