Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье
Утром 28 августа Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Это уже не первая атака по территории ТЦ.
"Враг в очередной раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья. В результате атаки повреждено здание", - сказал Федоров.
Предварительно пострадал один человек, он нуждается в помощи врачей.
Фото: пожар в "Эпицентре" (t.me/ivan_fedorov_zp)
На опубликованных ОВА фото видно, что речь идет о строительном супермаркете "Эпицентр". Он вспыхнул после пожара.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью Россия ударила по слогам "Новой почты". Пока ликвидировали пожар, враг нанес еще один удар. Также есть информация о повреждении производства по причине удара.
В Сумах в результате вражеской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты". Сотрудники не пострадали.