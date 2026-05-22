Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине

09:53 22.05.2026 Пт
Каким будет новый формат объявления минуты молчания?
Елена Чупровская
Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине Фото: В Украине ежедневно в 09:00 будет звучать минута молчания через громкоговорители
В Украине ежедневно в 09:00 через громкоговорители будет звучать минута молчания, а также во время памятных акций. Это часть новой системы чествования, которая уже внедряется по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Громкоговорители ежедневно будут напоминать о минуте молчания

В Украине завтра, 23 мая, через системы оповещения ежедневно будет звучать сигнал минуты молчания в 09:00. Также их будут использовать во время общенациональных памятных мероприятий.

Когда будет звучать объявление

Сигнал через громкоговорители будут включать в определенное время и во время отдельных событий:

  • ежедневно в 09:00 - общенациональная минута молчания;
  • во время акции "Зажги свечу" в четвертую субботу ноября.

Эта акция посвящена памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Системы оповещения ежедневно будут передавать напоминание о минуте молчания. Отдельно их будут использовать в дни национальных памятных мероприятий.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания - важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в столице уже обсуждали объявление минуты молчания через громкоговорители. Речь шла о том, как информировать жителей в утреннее время.

В столице также внедряли практику ежедневного напоминания о минуте молчания. Отдельное внимание уделяли способам донесения сигнала до граждан.

