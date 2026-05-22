Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине
В Украине ежедневно в 09:00 через громкоговорители будет звучать минута молчания, а также во время памятных акций. Это часть новой системы чествования, которая уже внедряется по стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
В Украине завтра, 23 мая, через системы оповещения ежедневно будет звучать сигнал минуты молчания в 09:00. Также их будут использовать во время общенациональных памятных мероприятий.
Когда будет звучать объявление
Сигнал через громкоговорители будут включать в определенное время и во время отдельных событий:
- ежедневно в 09:00 - общенациональная минута молчания;
- во время акции "Зажги свечу" в четвертую субботу ноября.
Эта акция посвящена памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания - важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, в столице уже обсуждали объявление минуты молчания через громкоговорители. Речь шла о том, как информировать жителей в утреннее время.
