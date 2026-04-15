"Космический Перл-Харбор": в США заявили о планах России разместить ядерное оружие на орбите

Россия планирует разместить на орбите ядерное противоспутниковое оружие, способное вызвать "космический Перл-Харбор". Эта угроза ставит под удар не только военное превосходство НАТО, но и весь глобальный цифровой порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Космических сил США генерала Стивена Ватйинга газете The Times .

По словам Уайтинга, Россия стремится разместить ядерный заряд на низкой околоземной орбите (300-1200 миль над Землей). Это позволит Кремлю "уравнять поле боя", нейтрализовав технологическое преимущество Запада.

Один ядерный взрыв в космосе может уничтожить или вывести из строя до 10 000 спутников (около 80% от общего количества). Это повлечет катастрофические последствия, такие, как мгновенная потеря GPS, спутникового интернета и мобильной связи, а также паралич военной разведки и систем целеуказания НАТО.

Размещение такого оружия является прямым нарушением Договора о космосе 1967 года, подписанного СССР. Но не похоже, чтобы Россию это слишком сильно беспокоило.

"Я не буду говорить о наших источниках и методах разведки, но, очевидно, это отчет, который нас очень беспокоит", - сказал генерал.

По словам Уайтинга, США планируют удвоить свои инвестиции в космическую оборонную сферу до 71 млрд ежегодно. Союзникам США тоже следует усилить расходы такого рода, если они хотят не столкнуться с "космическим Перл-Харбором".