"Космический Перл-Харбор": в США заявили о планах России разместить ядерное оружие на орбите

22:59 15.04.2026 Ср
2 мин
Какими будут последствия, если Россия решит взорвать в космосе ядерную бомбу?
aimg Антон Корж
"Космический Перл-Харбор": в США заявили о планах России разместить ядерное оружие на орбите Иллюстративное фото: ядерная ракета А-235 "Нудоль", созданная для уничтожения спутников (росСМИ)

Россия планирует разместить на орбите ядерное противоспутниковое оружие, способное вызвать "космический Перл-Харбор". Эта угроза ставит под удар не только военное превосходство НАТО, но и весь глобальный цифровой порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Космических сил США генерала Стивена Ватйинга газете The Times.

По словам Уайтинга, Россия стремится разместить ядерный заряд на низкой околоземной орбите (300-1200 миль над Землей). Это позволит Кремлю "уравнять поле боя", нейтрализовав технологическое преимущество Запада.

Один ядерный взрыв в космосе может уничтожить или вывести из строя до 10 000 спутников (около 80% от общего количества). Это повлечет катастрофические последствия, такие, как мгновенная потеря GPS, спутникового интернета и мобильной связи, а также паралич военной разведки и систем целеуказания НАТО.

Размещение такого оружия является прямым нарушением Договора о космосе 1967 года, подписанного СССР. Но не похоже, чтобы Россию это слишком сильно беспокоило.

"Я не буду говорить о наших источниках и методах разведки, но, очевидно, это отчет, который нас очень беспокоит", - сказал генерал.

По словам Уайтинга, США планируют удвоить свои инвестиции в космическую оборонную сферу до 71 млрд ежегодно. Союзникам США тоже следует усилить расходы такого рода, если они хотят не столкнуться с "космическим Перл-Харбором".

"Космическая сфера фундаментально изменилась за последнее десятилетие из-за угроз, которые мы сейчас видим в космосе, где Китай и Россия создают комплекс оперативного космического оружия... Следующая большая война, вероятно, начнется в космосе", - резюмировал он.

Отметим, еще в апреле 2025 года генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. По его словам это нарушит международные соглашения и может иметь фатальные последствия для безопасности на Земле.

Российский союзник, Китай, идет другим путем. Китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, которое способно выводить из строя спутники Starlink и другие объекты на низкой околоземной орбите.

Больше по теме:
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта