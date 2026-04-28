Почти два десятка прилетов и массовые сбития: как отработала ПВО по российским дронам
Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей удалось сбить, но есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 28 апреля противник атаковал 123 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом также зафиксировано попадание 19 ударных вражеских беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых целей на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.
