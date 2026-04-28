ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почти два десятка прилетов и массовые сбития: как отработала ПВО по российским дронам

08:56 28.04.2026 Вт
2 мин
Сколько дронов удалось сбить украинским защитникам неба ночью?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО сбили почти сотню вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей удалось сбить, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 28 апреля противник атаковал 123 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 19 ударных вражеских беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых целей на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют ударными дронами территорию Украины, чаще всего - южные, северные и восточные регионы.

Так, вчера, 27 апреля, после российского обстрела Черноморска Одесской области в акватории порта произошел разлив подсолнечного масла, в море заметили огромное пятно.

Также ранее мы писали, что Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам города ракетами и беспилотниками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину ПВО Воздушные силы Украины Дрони
