Прилеты в Конотопе, Сумах, Кривом Роге и не только: что известно об атаке РФ по Украине
Утром Россия нанесла удары по нескольким регионам Украины - пострадали Сумщина, Запорожье и Днепропетровщина и не только. Вражеская атака продолжается.
РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на это время.
Главное:
- Сумщина: дроны ударили по Конотопу - повреждены больница, жилые дома и трамвайная сеть; авиабомбы попали по детсаду.
- Запорожье: утренний удар - двое мужчин в состоянии средней тяжести.
- Днепропетровщина, Кривой Рог: два удара по инфраструктуре - один погибший, один раненый.
- Черниговщина: ночные дроны подожгли зернохранилища и частные дома.
Сумская область
Конотоп на Сумщине подвергся массированной дроновой атаке. Повреждены жилые дома, больница, административные здания и трамвайная сеть. Движение трамваев в городе ограничено.
Отдельный удар пришелся на Ямпольскую громаду - туда враг сбросил управляемые авиабомбы. Пострадали детский сад и жилые дома. К врачам обратились четверо раненых.
Согласно сообщению Воздушных Сил, дроны продолжают атаковать Конотоп.
Обновлено. Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о проблемах с водоснабжением и электричеством в связи с атакой.
"Имеем уничтожение части энергетической инфраструктуры...
Часть города обесточена. В одном из микрорайонов водоснабжение будет осуществляться по графику 6-9, 18-21", - сказал он.
Запорожская область
Из-за утреннего удара по Запорожской области ранения получили двое мужчин - 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести, сообщают в ОГА.
В регионе отрабатывала противовоздушная оборона - фиксировали атаку беспилотников.
Днепропетровская область
В Кривом Роге враг дважды ударил по объектам инфраструктуры. От первого удара погиб мужчина, еще один получил ранения.
О втором ударе также сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул.
"Еще один утренний вражеский удар по объекту инфраструктуры - пока, к сожалению, один человек погиб, один ранен", - говорится в сообщении.
Атака продолжается.
Обновлено в 9:15
Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки есть пятеро раненых.
"Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин - 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Черниговская область
Ночью беспилотники атаковали два сельскохозяйственных предприятия в Новгород-Северском районе. Огонь охватил складские помещения для хранения зерна.
В Городнянской общине Черниговского района удары по частному сектору вызвали возгорание жилых домов и хозяйственных построек.
Фото: в ГСЧС показали фото с ликвидации пожара, вызванного атаками (t.me/dsns_telegram)
Из-за угрозы повторных атак работы несколько раз останавливали - личный состав отходил в безопасные места. Погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 9:40
Враг атаковал и Харьковскую область. В результате удара по районному центру Чугуев один человек погиб, еще один получил ранения.
ПВО сбила 95 из 123 дронов, атака продолжается
Как сообщили в Воздушных силах, ночью с 27 на 28 апреля Россия запустила 123 ударных беспилотника типов Shahed, Гербера, Италмас и других. Около 80 из них - "шахеды". Дроны летели из Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма.
Воздушные силы сбили или подавили 95 беспилотников. Попадания зафиксированы на 16 локациях, на еще 4 - упали обломки сбитых дронов.
По состоянию на утро атака продолжается. Воздушные силы предупредили о новых дронах в направлении Одессы, Конотопа, Кривого Рога и призвали оставаться в укрытиях.
Как сообщало РБК-Украина, накануне Россия массированно атаковала Одессу. В городе повреждены высотки, отель, есть пострадавшие. За медицинской помощью обратилось по меньшей мере 10 человек.
Черниговщина также находится под ударом фактически ежедневно. В результате атаки по энергетике области 27 апреля ранения получили два человека.
За 40 минут регион получил 20 попаданий дронов.