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В Киеве слышны взрывы. ПВО сбила несколько ракет

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Киев, Среда 19 октября 2022 14:27
В Киеве слышны взрывы. ПВО сбила несколько ракет Фото: в Киеве раздались взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, в Киеве прогремели взрывы. Уже было слышно не менее трех.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента, и слышали жители Троещины, что на Левом берегу Днепра. Также были слышны звуки работы ПВО.

Обновлено 14.57. По словам мэра Киева Виталия Кличко, над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.

"Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - написал он в Telegram.

Атака на Киев 18 октября

Напомним, во вторник, 18 октября, в Киеве раздались взрывы. Зафиксировано, предварительно, три "прилета" на Левом берегу столицы. Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения. в Деснянском районе.

Часть столицы осталась без света и воды. В частности, без света осталось около 50 тысяч абонентов на Троещине. Из-за проблем с электроснабжением в Киеве пришлось изменить режим движения трамваев и троллейбусов.

В результате атаки по Киеву во вторник, 18 октября, погибли трое людей. Также раненый.

Также 19 октября взрывы произошли в Винницкой и в Ивано-Франковской области, а также в Чернигове.

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