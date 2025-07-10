В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (фото)

Ватикан предложил провести переговоры между Украиной и Россией

Стоит отметить, что инцидент произошел на следующий день после того, как Папа Римский Лев XIV 9 июля принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции и предложил Ватикан как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Зеленский уже сообщал, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность взять на себя роль в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Тогда же главный дипломат Святого Престола кардинал Пьер Паролин рассказал, что Папа Лев планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между двумя странами, которые воюют.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. Однако он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах.

Атака на Киев 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены более 20 человек, двое - погибли.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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