В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (фото)

Помещение Апостольской Нунциатуры (посольство Ватикана) в Киеве получило повреждения во время массированной атаки России в ночь на 10 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News и пресс-службу посольства Ватикана.
"Во время очередной атаки на Киев, осуществленной с применением ракет и дронов в утренние часы 10 июля основное здание и служебные помещения этой Апостольской Нунциатуры получили повреждения из-за обломков дронов, которые попали в два жилых дома, расположенные в непосредственной близости к Дипломатическому представительству", - сообщили в посольстве.
По словам посла, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса повреждена крыша главного здания и зона паркинга. Сам он собственными глазами видел беспилотники, которые кружили вокруг территории посольства и слышал многочисленные взрывы.
Фото посольства Ватикана в Киеве после атаки РФ
"Мы собрали около десяти достаточно крупных фрагментов, и я считаю, что это был беспилотник, а не ракета. К счастью, никто из нас не пострадал. Но поражает видеть взрывы, которые происходят совсем рядом", - рассказал Кульбокас.
Стоит отметить, что инцидент произошел на следующий день после того, как Папа Римский Лев XIV 9 июля принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции и предложил Ватикан как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ранее Зеленский уже сообщал, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность взять на себя роль в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Тогда же главный дипломат Святого Престола кардинал Пьер Паролин рассказал, что Папа Лев планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между двумя странами, которые воюют.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. Однако он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах.
Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены более 20 человек, двое - погибли.
Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.
Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.
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