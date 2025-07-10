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Террор дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о ночной атаке на Киев

Четверг 10 июля 2025 06:34
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Террор дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о ночной атаке на Киев Фото: последствия атаки РФ в Шевченковском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 июля россияне совершили комбинированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела в городе повреждения, пожары, много дыма, есть пострадавшие и погибшие.

РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

  • Чем и когда враг атаковал столицу?
  • Сколько пострадало районов и какие последствия?
  • Какое количество погибших и пострадавших из-за обстрела РФ?
  • Зачем киевлян призвали закрыть окна?

Когда были обстрелы

Начиная с 01:03 в Киеве объявили воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дронами, а в Киевской ОВА сообщали о работе ПВО.

Уже по состоянию на 01:12 работу противовоздушной обороны было слышно в столице. После этого были звуки взрывов. Через небольшой промежуток времени прозвучала новая серия взрывов, которая продолжалась почти непрерывно фактически до 4 утра.

Начиная примерно в 02:28 Воздушные силы ВСУ начали информировали украинцев, что в направлении Киева зафиксирована скоростная цель. Мониторинговые каналы писали, что речь идет о баллистике. После этих сообщений в Киеве раздались мощные взрывы.

Однако на этом ракетная атака на прекращалась. Около 4 утра военные зафиксировали группу крылатых ракет, которые тоже двигались на Киев. Примерно в 04:16 был слышен звук, похожий на пролет ракет, после чего тоже раздались взрывы.

Что известно о последствиях обстрела Киева

Последствия вражеской атаки зафиксированы в шести районах столицы - Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.

Шевченковский район

В первую очередь последствия начали фиксироваться в Шевченковском районе столицы. Сначала была предварительная информация о попадании в нежилое и жилое здания, падение обломков на крышу дома и вблизи АЗС.

Мэр Киева Виталий Кличко них писал о попадании, но в его дописал шла речь о попадании обломков. Он информировал, что в этом районе был пожар на этаже жилого дома, горел еще один дом, а также заправка.

"Спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар. Все службы на местах", - уточнил мэр в 03:22.

Еще через час глава Шевченковской РГА Александр Сазанович проинформировал, что в результате комбинированной атаки в районе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

"Повреждены жилые дома - пострадали крыши, верхние этажи, фасады, внутренние помещения. Также зафиксированы многочисленные попадания обломков БПЛА в нежилые помещения", - говорится в сообщении.

Также он уточнил, что есть информация о 3 пострадавших в этом районе.

Фото: последствия атаки РФ в Шевченковском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дарницкий район

В Дарницком районе была информация о падении обломков во дворе жилого дома, пожаре на заправке и в гаражах. Кроме того, Кличко информировал, что предварительно, был пожар в многоквартирном доме.

"В результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов", - написал впоследствии Кличко.

Соломенский район

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание ужасного нежилого здания. Кроме того, есть падение обломков еще по одному адресу.

Как информировал Кличко, в этот район выезжала бригада медиков.

Последствия в других районах

По данным Кличко, в Голосеевском районе столицы из-за падения обломков дронов загорелся грузовой автомобиль. В Подольском упали обломки дрона на территории нежилого здания.

Также по информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Оболонском районе тоже фиксировали падение, предварительно, обломков дрона.

Однако во всех этих районах более информации о более значительных повреждениях пока не было.

Жертвы и пострадавшие

О первом пострадавшем человеке стало известно в 02:49. В частности, в Соломенском районе столицы. Через небольшой промежуток времени уже были данные о втором.

По последним данным, пострадавших возросло до 13, также известно о 2 погибших.

Обновлено в 07:04

"Количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К киевлянам обратились с просьбой

Ближе к утру Ткаченко написал, чтобы люди закрыли окна в домах, поскольку в городе много дыма.

"После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма. Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируется. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - говорилось в сообщении.

Информация была взята из официальных источников: Telegram-каналов Воздушных сил ВСУ, мэра Киева Виталия Кличко, начальника КГВА Тимура Ткаченко и главы Шевченковской РГА Александра Сазановича.

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