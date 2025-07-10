У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Ватикану (фото)

Приміщення Апостольської Нунціатури (посольство Ватикану) у Києві зазнало пошкоджень під час масованої атаки Росії у ніч на 10 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News та пресслужбу посольства Ватикану.
"Під час чергової атаки на Київ, здійсненої із застосуванням ракет і дронів у ранкові години 10 липня основна будівля та службові приміщення цієї Апостольської Нунціатури зазнали пошкоджень через уламки дронів, які влучили у два житлові будинки, розташовані в безпосередній близькості до Дипломатичного представництва", - повідомили у посольстві.
За словами посла, архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса пошкоджено дах головної будівлі та зона паркінгу. Сам він на власні очі бачив безпілотники, які кружляли навколо території посольства і чув численні вибухи.
Фото посольства Ватикану у Києві після атаки РФ
" Ми зібрали близько десяти досить великих фрагментів, і я вважаю, що це був безпілотник, а не ракета. На щастя, ніхто з нас не постраждав. Але вражає бачити вибухи, які відбуваються зовсім поруч", - розповів Кульбокас.
Варто зазначити, що інцидент відбувся наступного дня після того, як Папа Римський Лев XIV 9 липня прийняв президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції та запропонував Ватикан як майданчик для мирних переговорів між Росією та Україною.
Раніше Зеленський вже повідомляв, що Папа Римський Лев XIV висловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією.
Тоді ж головний дипломат Святого Престолу кардинал П'єр Паролін розповів, що Папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють.
Водночас держсекретар США Марко Рубіо припустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Однак він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.
Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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