У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Ватикану (фото)

Ватикан запропонував провести переговори між Україною та Росією

Варто зазначити, що інцидент відбувся наступного дня після того, як Папа Римський Лев XIV 9 липня прийняв президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції та запропонував Ватикан як майданчик для мирних переговорів між Росією та Україною.

Раніше Зеленський вже повідомляв, що Папа Римський Лев XIV висловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією.

Тоді ж головний дипломат Святого Престолу кардинал П'єр Паролін розповів, що Папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо припустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Однак він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.

Атака на Київ 10 липня

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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