Более 90% целей обезвредили. Воздушные силы отчитались о работе за ночь

В ночь на 10 июля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 415 дронов и ракет. Однако силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако все же было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях - 33 ударных дроны, а также падение сбитых - на 23 локациях.

Кроме того, 204 дрона и ракеты - локально потеряны или подавлены РЭБ. То есть в целом было обезврежено 382 воздушные цели, что составляет 92,05% от общего количества выпущенных врагом.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

Среди вражеских целей в частности были:

В ночь на 10 июля противник атаковал Украину 415-ю средствами воздушного нападения. Основное направление удара - столица Украины Киев.

Обстрел Киева 10 июля

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара, как уже упоминалось, стал именно Киев.

Россияне запустили в направлении столицы дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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