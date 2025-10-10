Массированная атака дронов на Киев: в столице могут быть перебои со светом и водой

Россияне в ночь с 9 на 10 октября массированно атакуют Киев дронами. В столице в результате вражеских обстрелов могут быть перебои с электроснабжением и водой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", - написал Кличко.

Также он призвал людей беречь себя и находиться в укрытиях.

Обновлено 00:54

Глава КГВА Тимур Ткаченко в своем Telegram заявил о риске ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Он заявил, что на данный момент отключений в связи с военной угрозой не допущено.

"Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно. С этим аварийные службы работают. Районы на связи. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.