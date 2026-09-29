В Киеве из-за атаки нарушено движение поездов и общественного транспорта
Утром 29 сентября в Киеве временно остановили городскую электричку, а 10 троллейбусных и один автобусный маршрут курсируют с задержками. Причина – воздушная угроза, поврежденная контактная сеть и перекрытие улицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Около 06:17 движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановили из-за повышенной воздушной угрозы для столицы. О возобновлении движения будут сообщать в Telegram-канале Kyiv City Express.
На проспекте Степана Бандеры повреждена контактная сеть. Поэтому с задержками курсируют троллейбусы № 29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47.
Вместо троллейбуса №31 запустили временный автобус №31к. Он курсирует от улицы Радунской до станции метро "Почайна".
Еще один проблемный участок - улица Жилянская, где перекрыли движение. Задерживаются троллейбусы №3, 12, 14 и автобус №69.
Ночью 29 сентября Россия атаковала Киев баллистикой. В Соломенском районе вспыхнул пожар в учебном заведении, также попадание зафиксировали в админздание объекта инфраструктуры, а обломки ракеты упали во двор жилого дома. На Печерске загорелось нежилое здание.
Накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Число погибших впоследствии возросло до двух человек.
В то же утро россияне атаковали Киев дронами, повредив АЗС и офисное здание в Оболонском и Шевченковском районах.