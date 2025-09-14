В Киеве частично перекроют один из главных проспектов: когда и почему
В Киеве на Броварском проспекте с 15 сентября начнется ремонт покрытия, из-за чего движение транспорта частично ограничат в обоих направлениях. Водителям советуют учесть изменения при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
Заметим, что с 15 сентября по 3 октября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы.
"Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проводить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта", - сообщается на портале.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании маршрута.
Заметим, что с 29 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта сразу на нескольких объектах из-за проведения ремонтных работ.
Кроме того, до 17 октября в Киеве ограничили движение транспорта и пешеходов на улице Кирилловской из-за ремонта тротуара.