В Киеве частично перекроют один из главных проспектов: когда и почему

В Киеве на Броварском проспекте с 15 сентября начнется ремонт покрытия, из-за чего движение транспорта частично ограничат в обоих направлениях. Водителям советуют учесть изменения при планировании маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева .

Заметим, что с 15 сентября по 3 октября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы.

"Коммунальное предприятие ДЭУ Днепровского района планирует провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проводить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта", - сообщается на портале.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании маршрута.