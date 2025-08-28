ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве сегодня частично перекроют улицу Кирилловскую: сколько продлятся ограничения

Четверг 28 августа 2025 06:40
UA EN RU
В Киеве сегодня частично перекроют улицу Кирилловскую: сколько продлятся ограничения
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Кирилловской. Ограничения будут действовать с 28 августа до 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

По информации коммунальщиков, движение будет ограничено:

  • первой полосой в направлении центра города,
  • тротуаром на участке от улицы Сырецкой до улицы Петропавловской, из-за его ремонта, который будут выполнять дорожные работники КП ДЭУ Подольского района.

"Киевавтодор" приносит извинения жителям и водителям за временные неудобства и призывает учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В Киеве сегодня частично перекроют улицу Кирилловскую: сколько продлятся ограничения
Схема ограничения движения на Кирилловской улице в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, в Киеве с 4 по 31 августа частично ограничили движение транспорта на Столичном шоссе из-за ремонта. Дорожники обновляют асфальт на двух крайних правых полосах участка от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении столицы.

Также мы рассказывали, что до конца августа 2025 года в Киеве частично ограничили движение транспорта по Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничения продолжаются с начала июля нынешнего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы