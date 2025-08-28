В Киеве сегодня частично перекроют улицу Кирилловскую: сколько продлятся ограничения
В Киеве частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Кирилловской. Ограничения будут действовать с 28 августа до 17 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
По информации коммунальщиков, движение будет ограничено:
- первой полосой в направлении центра города,
- тротуаром на участке от улицы Сырецкой до улицы Петропавловской, из-за его ремонта, который будут выполнять дорожные работники КП ДЭУ Подольского района.
"Киевавтодор" приносит извинения жителям и водителям за временные неудобства и призывает учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Схема ограничения движения на Кирилловской улице в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Напомним, в Киеве с 4 по 31 августа частично ограничили движение транспорта на Столичном шоссе из-за ремонта. Дорожники обновляют асфальт на двух крайних правых полосах участка от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении столицы.
Также мы рассказывали, что до конца августа 2025 года в Киеве частично ограничили движение транспорта по Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничения продолжаются с начала июля нынешнего года.